Scho leschte Freideg gouf d'Läich vum 59 Joer ale Sans-Abris fonnt. En Donneschdeg du gouf et Detailer vun der Dot vun der Police vu Koblenz.

© AFP (Archiv)

Zanter 1997 huet d'Affer op der Strooss an Däitschland gelieft an hie soll zanter de leschte Joren ëmmer nees seng Nuecht um Kierfecht verbruecht hunn. Déi leschte Kéier, wou hie lieweg gesi gouf, war en Donneschdeg op Kierfecht.D'Police huet op hirer Pressekonferenz präziséiert, datt de Mord besonnesch "brutal und menschenverachtend" war. Wéi eng Waff genotzt gouf, gouf awer aus Grënn vun den Ermëttlungen net gesot. D'Zäit vun der Dot gouf op d'Nuecht vum 22. op den 23. Mäerz festgeluecht.Schonn iwwer 100 Leit goufe vun der Sonderkommissioun gefrot, ma d'Police vu Koblenz sicht nach ëmmer weider no Zeien.