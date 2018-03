D'Gewerkschafte bei Air France hunn den Equipage an d'Buedempersonal fir d'3.Kéier bannent nëmmen e puer Wochen opgeruff hier Aarbecht néier ze leeën.

Um Streik bedeelege sech och d'Piloten.No Donnéeë vun Air France géif an der Moyenne all véierte Voll ausfalen. Virun allem bei Mëttelstreckevollen gëtt mat Problemer gerechent. D'Gewerkschafte wëllen domat den Drock op déi zéi Tarifverhandlungen erhéijen. Si verlaange 6 Prozent méi Sue fir d'Personal. Air France proposéiert e Plus vun engem Prozent.