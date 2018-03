Den UNO Generalsekretär Antonio Guterres sot en Donneschdeg zu New York, dass Entreprisen, Stied a Bundesstaaten an den USA am Gaange si Pläng ëmzesetzen, fir d'CO2-Emissiounen ze reduzéieren. Wéinst dësem Engagement, géife sech verschidden Indicateuren an eng besser Richtung beweege wéi an der Vergaangenheet.



D'USA haten op der Klimakonferenz zu Paräis, Enn 2015, ënnert dem Trump sengem Virgänger Barack Obama zougesot, den Ausstouss vun CO2 Emissiounen bis 2025 ëm 26 bis 8% am Verglach mat 2005 ze reduzéieren. Am Juni zejoert hat den Donald Trump dunn annoncéiert aus dem Klimaschutzaccord erauszeklammen, mam Argument, dass dëse Vertrag e schlechten Deal fir di amerikanesch Ekonomie wier. D'USA kënne formell eréischt dräi Joer nom Akraafttrieden vum Accord hiren Austrëtt areechen, dat wier d'nächst Joer de Fall.