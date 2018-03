De schwaarze Biergerrechtler Al Sharpton huet a senger Ried während der Trauerzeremonie d'Policegewalt ferm condamnéiert.







Polizisten haten de Papp vun zwee Kanner den 18. Mäerz am Gaart vu sengem Haus verfollegt an net manner wéi 20 mol op de Mann geschoss. Si haten de Smartphone, deen hien an der Hand hat, fir eng Waff gehalen.



Ëmmer nees ginn et an den USA Fäll vu Policegewalt, déi sech dacks géint Afroamerikaner riicht.