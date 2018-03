© AFP

D'Volleksgeriicht an der nordwestchinesescher Stad Baiyin huet den haut 53 Joer ale Gao Chengyong e Freideg veruerteelt. Hien huet am Ganzen 11 Frae brutal vergewaltegt, ëmbruecht an huet sech un hire Läiche vergaang.



Dobäi ass hie meeschtens nom selwechte Muster virgaang: Hien huet d'Fraen, déi rout Gezei un haten, bis bei d'Hausdier verfollegt, do vergewaltegt an ëmbruecht. Duerno huet hien d'Affer zerstéckelt. Medieberichter no, soll hie verschiddene Läichen och nach d'Fortplanzungsorganer erausgeschnidden hunn. Dat Jéngst vu sengen Affer war 8 Joer al.

Seng Dote hat hien tëscht 1988 an 2002 begaang, ma eréischt 2016 ass d'Police him op d'Spur komm, nodeems ee vu senge Monnie wéinst engem klengere Vergoe festgeholl gouf a seng DNA getest ginn ass. Doraus ass ervirgaangen, dass de gesichte Fraemäerder e Familljemember muss sinn.



Als Motiv fir seng extrem brutal Doten, geet d'Police nieft sexueller Perversioun, och vun Haass géint Fraen aus. De Veruerteelten ass net an Appell gaang.