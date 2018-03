© AFP (Archiv)

D'Operatioun, déi iwwer e puer Stonne gedauert huet, gouf am Cedars-Sinai-Spidol zu Los Angeles duerchgefouert. Vu sengen Dokteren heescht et, datt den Zoustand vum Schauspiller no dësem "komplizéierten an experimentellen" aktuell stabil wier.Schonn 1997 huet den Éisträicher missen wéinst Problemer mat enger Häerzklapp operéiert ginn. Deemools gouf e Ventil agesat. Den Arnold Schwarzenegger huet awer och schonn deemools betount, datt d'Problemer mam Häerz näischt mat den Doppingmëttelen ze dinn haten, déi hien a senger Zäit als Budybuilder zousechgeholl huet.