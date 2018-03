Dat Ganzt gouf no enger Entrevue tëscht dem Kim Jong Un an dem IOC-Chef decidéiert.

Den IOC-Chef Thomas Bach zesumme mam nordkoreanesche Leader Kim Jong Un. © AFP

Nordkorea ass bei den olympesche Spiller 2020 an 2022 dobäi. Bei enger Entrevue tëscht dem Kim Jong Un an dem IOC-Chef Thomas Bach gouf decidéiert, datt nordkoreanesch Sportler souwuel zu Tokio ewéi och 2 Joer drop zu Peking mat un den Depart ginn.



Vum internationalen olympesche Comité heescht et, datt et en oppent Gespréich gewiescht wär, wat Friichte gedroen hätt.