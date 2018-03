Internat.: Am meeschte gelies

Virun der Universitéit vu Cambridge goufe Blummen am Gedenken un de Stephen Hawking néier geluecht. © AFP (Archiv)

Bal 3 Wochen no sengem Dout krut de Stephen Hawking um Samschdeg Äddi gesot. D'Trauerfeier zu Cambridge war net ëffentlech, 500 Gäscht waren invitéiert ginn.



De Stephen Hawking war de 14. Mäerz am Alter vu 76 Joer gestuerwen. De weltbekannten Astrophysiker hat zënter Joerzéngten déi onheelbar Muskel- an Nervekrankheet ALS.