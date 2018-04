Dovunner ginn Experte vun der europäescher Space-Agence ESA aus.De gréissten Deel vun der Weltraumstatioun vergléit an der Atmosphär, de Rescht vum Weltraumschrott fält a méi klengen Eenzeldeeler op d'Äerd erof, wou genee, ass schwéier soen, et soll tëscht dem 43. nërdleche Breetegrad an dem 43. südleche Breetegrad geschéien. Wahrscheinlech an de Pazifik tëscht Australien an der Westküst vu Südamerika.Lëtzebuerg wier also net concernéiert.Fir Mënsche soll souwisou keng Gefor bestoen.De Kontakt mat der Raumstatioun war am Mäerz 2016 verluer gaangen.