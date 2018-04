© AFP

Den Ouschtermessage an de Seegen "Urbi et Orbi" vum Pontifex markéieren den Héichpunkt vun den Ouschterfestivitéiten am Vatikan.



De Poopst François rifft zum Fridden an de Konfliktregiounen op, notamment a Syrien, deem Gemetzel misst en Enn gesat ginn, esou de Chef vun der kathoulescher Kierch. Och Israelien a Palästinenser sollten sech d'Hand reechen. De Poopst huet donieft d'Konflikter am Jemen, am Südsudan an an der Demokratescher Republik Kongo ugeschwat.



D'Sécherheetsmoossnamen, déi zu Roum en Place gesat goufen, waren enorm. An de leschte Woche waren an Italien eng Rëtsch Leit festgeholl ginn, wéinst dem Verdacht, eng Terrorattack geplangt ze hunn.