Bei engem Lawinenongléck an der Schwäiz sinn engem leschte Bilan no 3 Leit ëmkomm. Et handelt sech ëm 3 spuenesch Staatsbierger. De Virfall war op enger Pist bei Fiesch am Valais, op ronn 2.500 Meter Héicht.

Zwou weider Persounen, déi am selwechte Grupp ënnerwee waren, goufe liicht verwonnt.