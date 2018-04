Konflikt am Noen-Osten, an elo? (01.04.2018) Déi israelesch Arméi ass u palästinensesch Manifestante geroden an den Erdogan dofir un den Netanjahu.

Eng grouss Majoritéit vun den israelesche Bierger ass op jidder Fall där Meenung. D'Israelesch Presse stellt sech hannert d'Arméi vun hirem Land. Zu New York am UN-Weltsécherheetsrot huet de palästinenseschen Ambassadeur aner Wieder gebraucht:Cut. Mansour RIYAD / Palestinenseschen UN AmbassadeurDës friddlech Demonstranten hunn weder eng Bedroung fir Israel, nach fir seng schwéier bewaffnet Zaldoten duergestallt. Op der anerer Säit hunn israelesch Zaldoten schaarf Munitioun, Tréinegas a Gummisgeschoss agesat, fir op friddlech Demonstranten ze schéissen, esou de Mansour Riyad.D'Israelesch Versioun ass eng aner. Si hunn e Video publizéiert, wou zwee palästinensesch Militanten op israelesch Zaldote schéissen. D'Militante gi dunn vun engem Israelesche Panzer neutraliséiert.De Generalsekretär vun de Vereenten Natiounen Antonio Guterres fuerdert eng onofhängeg Enquête. D'EU-Aussebeobtragt Federica Mogherini huet sech deem ugeschloss. Eng Fuerderung, déi den israeleschen Verdeedegungsminister Avigdor Lieberman resolut refuséiert.10 vun den 16 Palästinenser, déi e Freideg ëm d'Liewe koumen, wieren Member vun enger bewaffneter palästinensescher Organisatioun gewiescht, sou d'Israelesch Autoritéiten. Och um Sonndeg, 48 Stonnen no den déidlechen Onrouen, bei deenen iwwregens 758 Manifestanten duerch réel Kugele blesséiert ginn wieren, bleift d'Spannung extrem.Wei geet et weider?Grad nodeems den Tierkesche President Récep Tayyip Erdogan Israel beschëllegt. eng Onmënschlech Attacke duerchgezunn ze hunn.Héi Netanjahu! Du bass deen, deen Land besetzt! Du bass en Terrorist. Mir wäerten net vergiessen, sou den tierkesche President.D'Äntwert vum Benjamin Netanyahu: déi Ethesch korrektest Arméi op der Welt huet keng Lektiounen ze kréien, vun deem, deen zanter Joren Zivilisten bombardéiert, ouni Diskriminatioun.Den Toun ass uginn.