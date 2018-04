An den nächste Wochen a Méint kéint et ëmmer nees zu engem Streik op der franséischer Bunn kommen, esou datt Pendler sech dorobber astelle mussen.

Vun e Méindeg den Owend u gëtt op der Franséischer Eisebunn gestreikt. Déi 4 Gewerkschaften, déi an der SNCF vertruede sinn, hunn dozou opgeruff. De Protest riicht sech géint déi geplangte staatlech Reformen op der franséischer Bunn. Ënnert anerem solle Statuten, déi den Aarbechter méi Virdeeler verschafen, ewechfalen.

77% vun de Maschinniste wäerten hir Aarbecht néierleeën, sou dass et virun allem en Dënschdeg an e Mëttwoch zu massive Problemer am Zuchreseau wäert kommen.





Betraff dovunner ass dann natierlech och d’TGV-Verbindung tëscht der Stad a Paräis. Déi wäert just eemol den Dag kënne fueren, deen op Stroossbuerg via Diddenuewen a Metz iwwerhaapt net. Am Ganze soll just eng vun aacht Verbindungen während dem Streik normal lafen.