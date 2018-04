Internat.: Am meeschte gelies

Ënner anerem op Schwéngefleesch, wat aus den USA importéiert gëtt, wäert China seng Strof-Taxe leeën. © AFP (Archiv)

128 Produite sinn et am ganzen, déi mat 15 bis 25 Prozent zousätzlech taxéiert ginn, heescht et vu Peking. Betraff sinn ënnert anerem Wäin, Schwéngefleesch oder Uebst a Geméis. Dës Taxe sollen d’Verloschter ausgläichen, déi a China duerch déi amerikanesch Taxen entstinn.

Washington iwwerleet sech iwwerdeems, weider chineesesch Produiten, déi net méi iwwert de normalen steierleche Wee an d’USA importéiert kënnen ginn, esou dass sech e regelrechten Handelskrich tëscht béide Länner annoncéiert.