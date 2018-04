Hie wier a sengem Haus am Alter vun 91 Joer un engem Häerzinfarkt gestuerwen, sot den Affekot vun der Famill.

© AFP (Archiv)

De Montt war e berüchtegten Diktator, dee Guatemala an den 80er Jore regéiert huet. Seng Amtszäit gëllt als eng vun de brutaalsten an der Geschicht vu ganz Latäin-Amerika. Dausende Leit, haaptsächlech vun der Ixil-Minoritéit, engem traditionellen, isoléierte Bierg-Vollëk, goufen Ufanks den 80er ëmbruecht. Dofir stoung hien ënner anerem och am Guatemala viru Geriicht.