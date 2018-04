D'Ex-Fra vum verstuerwene fréiere südafrikanesche President Nelson Mandela ass am Alter vun 81 Joer verscheet.

Internat.: Am meeschte gelies

Si war 38 Joer laang mam Nelson Mandela bestuet, si war seng zweet Fra, si war engagéiert am Kampf géint d'Apartheid an och politesch aktiv. Ënnert anerem souz si Mëtt den 90er als Deputéiert an der Nationalversammlung.



Den Nelson Mandela ass 2013 gestuerwen.