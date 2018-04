Hie wier der Iwwerzeegung, dass d'Palestinenser an d'Israelien d'Recht op hiert eegent Land hunn, sou de Krounprënz Mohammed bin Salman an engem Interview.

Den Interview war mat der amerikanescher Zeitung "The Atlantic".Fir Stabilitéit ze garantéieren an normal Relatiounen ze hunn, wier allerdéngs e Friddensofkommes néideg. Bis haut hunn dat ultrakonservatiivt sunnitescht Kinneksräich Saudi-Arabien an Israel keng formell diplomatesch Relatiounen. Hannert de Kulissen huet sech d'Relatioun tëscht deenen zwee Länner awer an de leschte Jore lues a lues verbessert. Béid Länner gesinn den Iran als eng Menace un. Allerdéngs huet nach ni virdrun sou en héije Vertrieder vu Saudi-Arabien Israel d'Recht op en eegene Staat zougesprach.