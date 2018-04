Dat huet den Netanjahu e Méindeg den Owend op Facebook bekannt ginn. Hie wéilt d'Pläng nach eemol mam Flüchtlingswierk iwwerdenken.E Méindeg de Mëtteg nach hat den israelesche Premier erkläert, dass d'Land sech mat de Vereenten Natiounen drop gëeenegt hätt, bannent fënnef Joer ronn 16.000 afrikanesch Flüchtlingen a westlech Länner ëmzesidelen. Weider 16.000 Flüchtlingen dierfen am Land bleiwen. Fir jiddwer Migrant, den d'Land verléisst, géif Israel an engem anere Migrant eng provisoresch Openthaltsgeneemegung ginn. Eng ganz Partie Minister aus dem Netanjahu senger Regierung hunn dësen Accord kritiséiert a beklot, dass si am Virfeld net doriwwer informéiert gi wieren. Och d'Länner, déi dem israelesche Premier no afrikanesch Immigranten aus Israel sollten ophuelen, waren anscheinend nach net informéiert. No Donnéeë vum israeleschen Inneministère liewen den Ament ronn 42.000 afrikanesch Immigranten, virun allem aus dem Sudan an Eritrea an Israel. E groussen Deel dovun an aarme Quartiere am Süde vun Tel Aviv. Uganks Januar hat di israelesch Regierung e Plang guttgeheescht, deemno dausende vun illegalen Immigranten aus Afrika bis Enn Mäerz d'Land sollte verloossen. Sollt dat net geschéien, géifen di betraffe Leit op onbestëmmten Zäit inhaftéiert ginn a schlussendlech expulséiert.