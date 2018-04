De russesche President Putin an de tierkesche Staatschef Erdogan gesi sech en Dënschdeg zu Ankara, dat am Virfeld vun engem Sommet, deen e Mëttwoch ass.

Zentral Roll vun deene bilaterale Gespréicher spillt de Krich a Syrien. Russland kämpft un der Säit vum syresche Staatschef Baschar al-Assad géint d'Rebellen. D'Tierkei iwwerdeems ënnerstëtzt d'Rebellen a kämpft am Nopeschland och géint déi kurdesch Milizen.Zesumme mat dem Iran hate Russland an Tierkei d'lescht Joer Verhandlungen fir en Enn vum Konflikt a Syrien initiéiert. Den iranesche Staatschef Hassan Ruhani soll e Mëttwoch mat de Presidente vu Russland an der Tierkei fir Gespréicher beienee kommen. Den Afloss vun deenen dräi Länner a Syrien kéint nämlech geschwënn weider zouhuelen, nodeems den amerikanesche President Trump virun e puer Deeg annoncéiert hat, dass de Syrien-Asaz vun der amerikanescher Arméi geschwënn eriwwer wier.