D'Zivilpopulatioun am Biergerkrichsland Jemen brauch dréngend Hëllef fir di humanitär Kris an de Grëff ze kréien.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres

D'Vereenten Natiounen hoffen um Dënschdeg op enger Donnateurskonferenz zu Genève generéis Zousoen ze kréien. Den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres wëll sech perséinlech dofir asetzen. D'Vereenten Natioune brauchen eegenen Estimatiounen no dëst Joer ëmgerechent 2,4 Milliarden Euro.



Am Jemen kämpfen zanter 2014 d'Huthi-Rebellen zesumme mat den alliéierten Militär-Unitéite vum fréiere Staatschef Saleh géint Truppe vum President Hadi. Dëse gëtt vu Saudi-Arabien ënnerstëtzt. D'Huthi-Rebelle vum Iran.







De Konflikt huet bis haut bal 10.000 Doudesaffer gefuerdert. D'Vereenten Natioune bezeechnen de Krich am Jemen als gréissten humanitär Kris weltwäit. Siwe Millioune Mënsche si vum Honger bedreet, donieft huet sech am ganze Land eng Cholera-Epidemie ausgebreet.