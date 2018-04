Wéi aus de Statistike vun der Police ervirgeet, goufen am Februar an der britescher Haaptstad 15 Mënschen ëmbruecht. Zu New York waren et der 14.

Et ass eng traureg Statistik, ma fir d'éischte Kéier goufen zu London méi Morden registréiert, wéi zu New York. Am Februar war et 1 méi zu London wéi zu New York. Am Mäerz goufen zu London 22 Morde registréiert an domat nees ee méi wéi an der amerikanescher Metropole. An der Joresmoyenne huet New York allerdéngs méi Morden ze verzeechnen wéi London.



Wéi et vun der Londoner Police heescht, wiere vun de bis elo 46 Mordfäll 31 op Messerattacken zeréck ze féieren. Am Laf vun de leschten 3 Joer ass d'Zuel vun de Morden zu London ëm 40% geklommen. New York iwwerdeems ass d'Zuel vun de Morden zanter 1990 ëm 87% zeréck gaangen.