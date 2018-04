No engem méintelaange Refus, huet de Myanmar endlech säin Accord ginn, dass eng Delegatioun vum UNO-Sécherheetsrot duerf an d'Land eran.

Et ass allerdéngs nach net gewosst, ob Vertrieder vum Gremium och d'Kriseregioun Rakhine duerfe besichen. D'Delegatioun wëll sech op der Plaz e Bild maache vun der Situatioun vun der moslemescher Minoritéit vun de Rohingya, déi am gréisstendeels buddhistesche Myanmar zanter Joerzéngten systematesch ënnerdréckt ginn.Enn August d'lescht Joer war de Konflikt eskaléiert, nodeems Rohingya-Rebellen Zaldoten a Polizisten ugegraff an Dosende vu Beamten ëmbruecht haten. De Militär huet mat brutaler Géigegewalt reagéiert an eng sëllechen Rohingya-Dierfer zerstéiert. Bal 700.000 Rohingya sinn zanterhier an d'Nopeschland Bangladesch geflücht.