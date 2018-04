Panama Papers: 2 Joer duerno (03.04.2018) Op den Dag genee zwee Joer ass et hier, dass e Konsortium vu Journalisten ee risegen Dateleak opgedeckt huet.

Et ware prominent Nimm dobäi, déi an de Panama Papers opgedaucht sinn, een dovunner, den islännesche Premier Gunnlaugsson, ass kuerz no de Revelatiounen, wéinst senge Verwécklunge mat Panama Gesellschaften zeréckgetrueden.An och den Haaptacteur vum Skandal selwer, den Affekotecabinet aus Panama, Mossack Fonseca, deen déi betraffen Offshore-Gesellschafte gefouert hat a vu wou déi Millioune vun Dokumenter geklaut goufen, huet viru ronn 2 Wochen annoncéiert, seng Diere fir ëmmer zou ze maachen, wéinst der Medie-Campagne an zerstéierter Reputatioun huet et geheescht, de Büro zu Lëtzebuerg existéiert mëttlerweil zanter iwwer 1 Joer net méi.D'Lëtzebuerger Bankenopsiicht, d'CSSF hat eng Analyse duerchgefouert, fir ze kontrolléieren, ob all Finanzdéngschtleeschter sech am Ëmgang mat Offshore-Gesellschaften u Gesetzer a Flichte gehalen huet. D'Resultat gouf am leschten Dezember bekannt: 73 Banke ware befrot ginn, 30 vun hinne kontrolléiert, géint 9 Entitéite si Sanktiounen an der Héicht vu ronn 2 Milliounen Euro ausgeschwat ginn, dorënner 4 Banken.D'CSSF hätt festgestallt, dass d'Verstéiss allerdéngs net aus der rezenter Vergaangenheet gestaamt hunn. Vermutt gëtt, dass ënnert anerem, wéinst de Panama Papers, awer och Mënschen hiert d'Liewe verluer hunn: esou gouf am Februar de 27 Joer ale slowakeschen, investigative Journalist Jan Kuciak a sengem Haus zesumme mat senger Frëndin erschoss.Am leschten Oktober hat eng Autosbomm déi maltesesch Reporterin Daphne Caruana Galizia ëmbruecht, déi wéi de Kuciak nieft anere brisante Sujeten och an de Panama Papers recherchéiert hat. D'Panama Papers hu Liicht an eng Grozon bruecht, hat d'"Süddeutsche Zeitung" geschriwwen.No de weltwäite Revelatiounen hat esouguer den deemolege President Obama eng international Steierreform gefuerdert. Dozou ass et bis haut nach net komm, d'Reglementatioun an d'Transparenz um Finanzmarché ginn awer ëmmer méi eescht geholl, dat héiert ee jo reegelméisseg vun den Acteuren um Terrain selwer. Déi ëffentlech Debatt iwwer Steierhannerzéiung, Steiervermeidung- oder Optimiséieren, déi lieft, an och d'Fro, ob dann alles wat legal ass, och moralesch ass, gëtt ëmmer méi dacks gestallt.