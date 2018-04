D'Headquarter vu Youtube zu San Bruno © AFP

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018

Weider schwätzen d'Poliziste vun engem aktive Täter. Wéi d'Medie vun der Plaz mellen, wieren d'Polizisten aktuell dobäi fir d'Gebai ze duerchsichen. Zeien hu vu blesséierte Leit geschwat, déi d'Gebai verlooss hunn. Et ass awer nach net kloer, op déi Leit vun engem Täter blesséiert goufen, oder hir Blessuren dohier koumen, datt si d'Gebai iwwerstierzt wollte verloossen. Aus engem Spidol an der Ëmgéigend huet et kuerz no 2 Auer Mëttes Lokalzäit geheescht, datt een Affer mat Schosswonnen aus der Youtube-Zentral ageliwwert kritt hätt, esou lokal Medien. Dës Ausso gouf vun Zeien op der Plaz confirméiert.Géint Ronn 1 Auer Lokalzäit wier et zum Tëschefall komm. Dono hätten déi ronn 1.000 Leit, déi am Gebai schaffen, probéiert, aus dem Gebai ze kommen. An deem Moment hu schwéier arméiert Polizisten probéiert, fir an d'Gebai ze kommen.Offiziell gouf awer nach net matgedeelt, wat genau passéiert ass an ob et Doudesafer op der Plaz gëtt. Vu Youtube an och der Mammegesellschaft Google heescht et, datt ee mat den Autoritéiten op der Plaz géif schaffen.Nieft der lokaler Police sinn och Spezialunitéiten esou wéi och Membere vum FBI an ATF op der Plaz.