Dat betrëfft och nees eng Partie Verbindung tëscht Frankräich an dem Grand-Duché. Betraff sinn och TGV-Zich.



Och wann d'Situatioun an der Grenzregioun nach iwwersiichtlech war, war zu Paräis d'Situatioun eng ganz aner. Bal 90% vun all den TGV-Verbindunge sinn ausgefall. An der franséischer Haaptstad hu bal 3.000 Leit demonstréiert. Um Bord dovu goufe fënnef Persoune virleefeg festgeholl.



VIDEO-Artikel: Géint geplangte Reform - Streik féiert zu engem schwaarzen Dag op der franséischer Bunn



Di franséisch Transportministesch Elisabeth Borne sot allerdéngs, dass d'Regierung wäert dogéint halen. Di franséisch Bunn soll op d'Ouverture vum Zuchtrafic fir nei Konkurrenz preparéiert an d'Käschte reduzéiert ginn. D'Bedeitung vum Konflikt geet awer wäit iwwert d'Zukunft vun der SNCF eraus, a gëllt als Test fir dem franséische President Macron seng Kompetenzen, d'Reform duerchzezéien. Eng Privatiséierung ass net geplangt. Kritiker fäerten awer, dass dëst déi nächste Schrëtt kéint sinn. Ënnert anerem sollen d'Eisebunner hire beamtenähnleche Statut verléieren. Iwwer dräi Véierel vun de Maschinisten haten um Dënschdeg hier Aarbecht néiergeluecht. D'Medien hu vun engem schwaarzen Dag fir d'Cliente vun der franséischer Bunn geschwat. D'Gewerkschafte wëlle bis Enn Juni op am ganze 36 Deeg streiken, ëmmer am Wiessel, d.h während 2 Deeg gëtt gestreikt an 3 Deeg gëtt geschafft.