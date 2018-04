D'Reunioun ass zu Den Haag, hanner zouenen Dieren.

D'Affär ëm di presuméiert Attack mat Nervegëft op de Sergej Skripal a seng Duechter a Groussbritannien, huet zu enger diplomatescher Kris tëscht dem Westen a Russland gefouert. Déi britesch Regierung mécht Russland fir d'Attack responsabel. Moskau streit dat vehement of.



Bis elo konnt Groussbritannien keng konkret Beweiser op den Dësch leeën. E britesche Labo huet bis ewell och keng präzis Quelle fir d'Nervegëft konnten noweisen. Bis ewell wier just nogewisen, dass beim Attentat Nowitschok oder ähnlech Substanze benotzt goufen. Bei Nowitschok handelt et sech ëm e Grupp vu Nervegëft-Substanzen, déi vun den 1970er Joren un an der Sowjetunioun entwéckelt goufen.