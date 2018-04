Op dëser Lëscht sti Wueren am Wäert vun ëm déi 50 Milliarden Dollar. Betraff sinn elektresch Apparater, Stécker fir Fliger, Medikamenter, Maschinnen an aner Gidder.



Éier d'Taxe kënnen a Kraaft trieden, gëtt d'Lëscht während 30 Deeg iwwerpréift.



En Dënschdeg hat China Stroftaxen op amerikanesche Produiten am Wäert vu ronn 3 Milliarden Dollar verhaangen. Déi chinesesch Regierung huet domat op d'Decisioun vum amerikanesche President Trump reagéiert, Stroftaxen op Stol an Aluminium anzeféieren.



Den Donald Trump reprochéiert China onfair Handelspraktiken. Den Handelsdefizit mat China, deen d'lescht Joer ëmgerechent bei 300 Milliarden Euro louch, ass dem US President en Dar am Aen. Duerch de Sträit tëscht Peking a Washington gëtt weltwäit d'Suerg virun engem Handelskrich ëmmer méi grouss.