Trotz ënnerschiddleche Positiounen a Syrien, wëlle sech Tierkei, Russland an Iran op engem 3er-Sommet ëm eng Deseskalatioun am Biergerkrichsland beméien.

Den tierkesche President Erdogan kënnt dofir mat sengen Homologen aus Russland an dem Iran, dem Wladimir Putin an dem Hassan Ruhani beieneen.Russland an den Iran ënnerstëtzen de syresche President Baschar al-Assad, d'Tierkei d'Oppositioun.Um Sommet dëse Mëttwoch soll et ëm déi sougenannte Deeskalatiounszonen, di humanitär Situatioun an d'Efforte fir eng nei Verfassung fir Syrien goen.

Tierkei-Russland

D'Tierkei a Russland wëllen iwwerdeems hir frëndschaftlech Relatioune weider ausbauen, dat trëfft och op den Handel mat Russland zou. Tierkei wëll an Zukunft nach méi russesch Touristen an d'Tierkei lackelen. De President Recep Tayyip Erdogan sot en Dënschdeg no Gespréicher mat sengem russeschen Homolog Wladimir Putin, dass den Handelsvolume tëscht béide Länner d'lescht Joer ëm 32% op 22 Milliarden Dollar geklommen ass. Ziel wier et, dëse Volume op 100 Milliarden Dollar ze erhéijen. Den Erdogan huet de russesche President e "léiwe Frënd" genannt an déi staark Relatioune mat Russland ervirgestrach.