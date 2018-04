Ee Metro war am Tunnel engem aneren hannendrop gerannt. Wéi dat konnt geschéie muss nach gekläert ginn. Wéi et vun de Pompjeeën heescht, hätt d'Ongléck nach méi schlëmm kënnen ausgoen. Kee vun de Passagéier gouf ageklemmt. Ronn 80 Secouriste waren am Asaz fir sech ëm déi am ganze 40 Persounen ze këmmeren.