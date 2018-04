D'Ofdréck goufen an enger Lagun op der Insel lokaliséiert, sou d'Universitéit vun Edinburgh.



Et handelt sech ëm eng Decouverte vu weltwäiter Bedeitung, well se nämlech wichteg Informatiounen iwwert di sougenannten Jura-Periode an d'Evolutioun vun den Dinosaurier gëtt. D'Fuerscher hu 50 Foussofdréck an der Géigend vu Schottland dokumentéiert. Déi gréissten Ofdrock ass 70 Zentimeter grouss a staamt vun engem Sauropoden. Dës ware bis zu 2 Meter grouss. Och Ofdréck vun engem Theropoden, engem Virfaren vum Tyrannosaurus Rex goufen entdeckt.