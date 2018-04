Zu Hannover an Däitschland si wahrscheinlech eng Mamm an hire Bouf vun engem Hond dout gebass ginn. Dat ass d'Resultat vun enger éischter Enquête.

© AFP

Déi zwee sinn dout vun de Pompjeeën an enger Wunneng fonnt ginn, wou och e Staffordshire-Terrier war. Éischten Analysen no vun engem Rechstmedezinner wieren déi 52 Joer al Fra an hire Bouf vu 27 Joer vum Hond dout gebass ginn, sou d'Police.

D'Meedchen hat d'Police geruff, well déi Zwee sech net méi gemellt haten a sech duerch d'Fënster e Kierper um Buedem gesinn hat.