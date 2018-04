Internat.: Am meeschte gelies

D'Porte-Parole vum Wäissen Haus, d'Sarah Sanders, confirméiert nach emol, dass d'US-Truppen net méi laang a Syrien solle bleiwen. D'Militärmissioun géint den IS a Syrien soll séier op en Enn goen, gëtt weider ënnerstrach.

De Retrait wier awer nach net fir direkt, e geneeën Datum gouf net genannt.

Et wéilt een elo mol fir d'éischt zesumme mat den Alliéierten um Terrain de Rescht vun den Dschihadiste vun der Terrormiliz islamesche Staat vernichten.



Et géif een doduerch gäre weiderhin Truppen a Syrien behalen an sech och mat sengen Alliéierte wéi gewinnt ofschwätzen a koordinéieren.