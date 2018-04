Internat.: Am meeschte gelies

"Martin Luther King: Dram erfëllt?" (04.04.2018) E Mëttwoch viru 50 Joer ass den afroamerikanesche Biergerrechtler Martin Luther King zu Memphis erschoss ginn.

Gewaltfräi ass d'Zesummeliewen tëscht Schwaarzen a Wäissen an den USA bis haut net, dacks héiert ee vu Policegewalt géint net-arméiert Schwaarzer. E Land mat engem President, deen Begrëffer, wéi "Shithole Countries", "Dreckslach-Länner" also, soll benotzen an eng ëmstridde Relatioun zu Minoritéiten huet.

Net vergiess sinn d'Onrouen tëscht ultrarietse Wäissen a Géigendemonstranten zu Charlottsville a Virginia am leschte Summer, wou e vermuttlech Rietsradikale wuel express eng 32 Joer al Fra iwwerrannt an anerer blesséiert hat a wou den Donald Trump dee rietsradikalen Optrëtt vun der Wihte Supremacy net ausdrécklech wollt veruerteelen.

50 Joer no sengem gewaltsamen Doud ass dem Martin Luther King säin Dram nach ëmmer net erfëllt.