Et gëtt erwaart, dass op d'mannst eng hallef Dose Russen dovu betraff sinn. Dat mellt d'Washington Post a berifft sech op di amerikanesch Autoritéiten.No der Skripal-Affär, enger eventueller russescher Influenz op di amerikanesch Presidentiellen 2016 an enger Cyberattack, haten dem Donald Trump seng Sécherheetsberoder him geroden, nach méi Sanktioune géint Russland ze decidéieren. Scho Mëtt Mäerz hat d'US Regierung Strofmesure géint 19 Persounen a fënnef Organisatiounen aus Russland bekannt ginn. An der Affär Skripal hat d'Regierung vum Donald Trump 60 russesch Diplomaten an den USA a bei de Vereenten Natiounen als sougenannte persona non grata deklaréiert. Donieft gouf e Konsulat zougemaach. Moskau hat doropshin 60 amerikanesch Diplomaten ausgewisen.