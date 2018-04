Dat Iewescht Geriicht huet um Donneschdeg gréng Luucht fir eng Inhaftéierung ginn. Mat 6 zu 5 Stëmmen hunn d'Riichter eng Demande vum Lula zeréck gewisen, deemno hie wollt verhënnere fréizäiteg an de Prisong ze kommen, éier am Appell iwwert seng 12 Joer laang Prisongsstrof wéinst Korruptioun decidéiert soll ginn.Den Ex-President vu Brasilien kann elo bannent den nächsten Deeg festgeholl ginn. Hie kann awer dogéint an Appell goen. De fréiere Staatschef war Enn Januar an zweeter Instanz zu 12 Joer an e Mount Prisong veruerteelt ginn. Hie kritt reprochéiert, am Skandal ëm de staatleche Pëtrolskonzern Petrobras vun engem Entrepreneur d'Renovatioun vun engem Luxus-Appartement ugeholl ze hunn. Den 72 Joer ale Politiker vun der lénker Aarbechterpartei wëll bei de Presidentewalen am Oktober nach eemol untrieden. Mat 36% läit hien an den Ëmfroen den Ament däitlech vir. Am Fall vun enger Condamnatioun kéint d'Justiz awer seng Kandidatur verbidden.