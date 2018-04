Dat sot den Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg e Mëttwoch an der kanadescher Haaptstad Ottawa.



Cyberattacke kéinte sengen Aussoen no genee sou schlëmm si wéi militäresch Attacken. D'Nato hat sech am Joer 2014 drop gëeenegt, dass eng Cyberattack de kollektive Verdeedegungsmechanismus no Artikel 5 vum Nato-Vertrag kann ausléisen. Dëse seet, dass eng Attack op eent oder méi Nato-Länner als Attack géint all d'Memberlänner ugesi gëtt. Dat war bis elo eemol de Fall, no den Terrorattentater vum 11. September 2001 zu New York.



D'Nato ass aktuell am Gaangen hir Protektiounsmoossnamen géint Cyberattacken ze verstäerken. All d'Memberlänner sollten d'Méiglechkeet kréie sech géint sou Attacken ze verdeedegen. Et hätt een eng Equipe vun 200 Cyber-Experten, déi bereet sinn, an deene verschiddenen Nato-Länner bei der Verdeedegung vum Cyber-Space ze hëllefen, sou nach de Jens Stoltenberg.