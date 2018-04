© yenisafak

Wéi déi tierkesch Noriichtenagencen Anadolu an Dogan mellen, koum et en Donneschdeg zu enger Schéisserei op enger Universitéit am Weste vun der Tierkei, méi genee op der Osmangazi Universitéit an der Stad Eskisehir.Bei dëser Schéisserei koumen am ganze 4 Mënschen ëm d'Liewen, dorënner zwee Ausbilder, en héije Beamten an e Porte-Parole vun der Fakultéit.Wéi et weider säitens de Medien an der Tierkei heescht, gouf de presuméierten Täter festgeholl. Och dës Persoun huet op der Universitéit geschafft.