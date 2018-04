© AFP

Gebuertsdag vum Kofi Annan



Hautdesdaags ass den Diplomat haaptsächlech a senger Fondatioun aktiv, der. De Februar huet hien am Kader vun der Sécherheetskonferenz zu München eng nei Initiativ lancéiert. Eng Kommissioun soll d'politesch Manipulatioun duerch Fake News am Internet analyséieren.De Kofi Annan: Mir hunn all d'Reprochen héieren, datt Russland d'sozial Medie benotz hätt, fir d'Walresultater ze beaflossen, an der Ukrain, am Frankräich, an Däitschland a virop an Amerika. Dat ass näischt Neies, ma d'Moyenen hu sech verännert. D'sozial Medie sinn zu engem neie Schluechtfeld fir politesch Manipulatioun ginn.

De Kofi Annan geet mat senge Projete mat der Zäit. Wichteg sinn him dobäi déi Jonk, fir datt déi nächst Generatioune kritesch Bierger ginn.

De Kofi Annan huet seng Jugend mat senger Zwillingsschwëster am Ghana verbruecht. International bekannt gouf hien als Diplomat vun der UNO, wou hie vun 1997 bis 2006 Generalsekretär war. Hien huet d'UNO reforméiert an 2001 krut hien zesumme mat de Vereenten Natiounen de Friddensnobelpräis. Geéiert gouf hie fir seng Aarbecht a punkto Mënscherechter.

No senger Zäit als Generalsekretär bleift hie weider an der UNO aktiv. 2012 war hien zum Beispill UN-Representant a Syrien am Biergerkrich. Hien huet ee Friddensplang entwéckelt, wou ënnert anerem een direkte Waffestëllstand festgehale gouf. De Plang war leider een Echec, an de Kofi Annan huet sech aus Syrien zréckgezunn.