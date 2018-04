Am Handelssträit mat China huet den amerikanesche President Trump den Drock massiv erhéicht an préift eventuell weider Stroftaxen.

Wéinst den onfairen Géigemesuren hätt hien den zoustännegen Autoritéiten den Uerder ginn ze iwwerpréiwen, ob weider Stroftaxen an Héicht vun 100 Milliarden Dollar adaptéiert sinn, sou den Donald Trump.Amplaz aneschters ze reagéieren, hätt China decidéiert de Baueren a Produzenten ze schueden, heescht et an enger Deklaratioun vum US President. An der Lescht huet sech den Handelssträit tëscht den USA a China ëmmer weider zougespëtzt. Eréischt e Mëttwoch hat Washington eng Lëscht mat chineseschen Importwueren am Wäert vu ronn 50 Milliarden Dollar publizéiert, op deene Stroftaxen agefouert ginn. Als Äntwert dorobber hat Peking annoncéiert, och Taxen op enge sëllechen amerikanesche Produiten ze verhänken.