Et wier ee bereet ze verhandelen, awer am géigesäitege Respekt, sou de Staatschef an engem Videomessage. Et géif eppes ginn, wat all d'Mexikaner unifiéiert, an dat wier d'Gewëssheet, dass keen an näischt iwwert der Dignitéit vu Mexiko steet.



Den Donald Trump huet dem Nopeschland reprochéiert, näischt géint di illegal Immigratioun an d'USA ze ënnerhuelen. Well de Bau vun der Grenzmauer net viru geet, huet den US President den Uerder ginn, dass d'Nationalgarde d'Grenz mat Mexiko soll protegéieren. Tëscht 2.000 a 4.000 Fräiwëlleger sollen an den Asaz geschéckt ginn.