An der Lutte géint Dschihadisten huet Groussbritannien am Bahrain seng éischt Militärbase an der Regioun zanter bal engem hallwe Joerhonnert opgemaach.

© afp

Op dëser Base, südlech vun der Haaptstad Manama, solle ronn 300 britesch Zaldoten a weidert Personal stationéiert ginn. Wéi et vum britesche Verdeedegungsministère heescht, géif dës Präsens am Bahrain eng decisive Roll dobäi spillen, d'Sécherheet vu Groussbritannien ze garantéieren an d'Sécherheet am Golf ze stäerken.



Wat an der Golfregioun geschitt, huet en direkten Afloss op déi national Sécherheet vu Groussbritannien, eise Wuelstand an d'Sécherheet vun de Bierger, sou de Verdeedegungsminister Gavin Williamson.



Groussbritannien souwéi de Bahrain gehéieren zu der internationaler Koalitioun géint d'Dschihadistemiliz vum sougenannten Islamesche Staat a Syrien an am Irak. Groussbritannien hat seng Zaldoten am Joer 1971 aus der Golfregioun zeréck gezunn.