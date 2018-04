Internat.: Am meeschte gelies

D'Koalitioun Barisan Nasional ass schonn zënter 1957 um Pouvoir, an der Lescht ass de Support an der Bevëlkerung awer verluer gaangen.



Ee un den Haapt-Grënn ass e Skandal ronderëm e Verméigensfong. Mat Suen aus dësem solle Leit aus dem Regierungs-chef sengem noen Entourage Luxus-Wunnengen zu New York a Biller vum Van Gogh kaaft hunn.