Israelesch Zaldoten hunn Aussoe vu Palestinenser no e Freideg un der Grenz zum Gazasträif op d'mannst 7 Persounen erschoss.

© afp

Aner Quellen schwätzen esouguer vun 9 Doudegen. Ënnert den Affer soll och e palestinenseschen Journalist sinn. Vill Persoune goufe blesséiert.



Der israelescher Arméi no ware ronn 20.000 Palestinenser un de Protester bedeelegt. Vill vun hinnen hätte Pneue verbrannt, Steng a Sprengsätz geschoss a probéiert, am Schutz vum Damp an Israel anzedréngen.