D'US Bundesstaaten Texas an Arizona hunn ugekënnegt, Nationalgarden un d'Grenz vu Mexiko ze schécke fir illegal Awanderungen z'ënnerbannen.

© afp

Am Texas solle bannent 72 Stonnen 250 Beamten genee wéi Gefierer a Fligere mobiliséiert ginn. Zwee Helikopter wiere schonn un d'Grenz verluecht ginn.



Den US-President Donald Trump hat e Mëttwoch en Dekret ënnerschriwwen, fir Nationalgarden un d'Grenz ze schécken. Bis zu 4.000 Zaldote sollen do stationéiert ginn, fir d'illegal Awanderung ze ënnerbannen. Den Donald Trump huet d'Moossnam domat begrënnt, datt dee vun him geplangte Bau vun enger Grenzmauer kaum weider kënnt.