De Puigdemont huet anengems am Konflikt ëm d'Zukunft vu Katalounien eng international Vermëttlung gefuerdert. De Konflikt misst mat der politescher Geschirkëscht geléist ginn.Néideg an am Aklang mam Gesetz wier och d'Formatioun vun enger Regionalregierung a Katalounien.No bal zwou Wochen am Prisong zu Neumünster war de Carles Puigedemont jo e Freideg erëm fräi komm.