De Chauffeur huet sech dervu gemaach. Et ass net kloer, ob et sech ëm en Accident handelt oder ob et aner Hannergrënn gëtt.Der Police no kéint et sech beim Chauffeur ëm e 25 Joer ale Mann handelen, dee kuerz virum genannte Virfall mat iwwer engem Promill am Blutt ugehale gi war, d'Poliziste beleidegt a riets Parole gejaut hat. Et gouf eng Enquête lancéiert.