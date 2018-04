Sondagë schwätze fir een 3. Mandat vum Viktor Orbán (07.04.2018) An engem Europa, wou de Rietspopulismus zouhëlt a sech d‘Stëmmung dacks géint d’Flüchtlingen dréint, geet Ungarn e Sonndeg wielen.

Fir Europa ass et en neie Stresstest an eng Erausfuerderung fir Bréissel, fir d’EU zesummen ze halen. Sondagen no misst de Premier Viktor Orbán awer kënnen en drëtt Mandat untrieden. Fir d’Situatioun besser kënnen anzeschätzen huet de Petz Bartz mat Ungaren, déi zu Lëtzebuerg liewen, geschwat.

Méiglecherweis steet de Viktor Orbán kuerz virun enger neier Walvictoire. De Mann gesäit sech selwer als de selwer-ernannte Retter vun Ungarn als Natioun a säi Land als e Bollwierk géint déi muslimesch Migratioun an Europa. Kritiker, dorënner och d’Mënscherechtskommissioun vun der UNO, qualifizéieren den ungaresche Premier oppen als Rassist.

D'Regierung zu Budapest huet fir déi ungaresch Diaspora d’Formalitéiten, fir ze wielen, erschwéiert. Hei am Land ass keng ungaresch Ambassade. Vill Ungaren, déi zu Lëtzebuerg liewen, suivéieren d’Walen an hirer Heemecht dëse Weekend aus der Distanz a maache sech hir Gedanken.

Wéi an anere Länner an Europa fonctionnéiert et awer och an Ungarn fir sech eng latent Angscht an der Populatioun zu Notzen ze maachen. Nach méi riets vun der Orban-Partei Fidesz mécht dat an Ungarn och Jobbik. Mat kloer definéierte Feindbilder gewënnt een déi eng fir sech a bei deenen aneren entsteet, wéinst dem Verloscht vu Perspektiven, Politikverdrossenheet.

De György Földes erzielt: Souguer wann ech Ungar sinn, ech sinn och Lëtzebuerger, mee ech ginn net wielen. Ech hunn zwar eng Preferenz, mee ech gesi kee klore Programm vu kenger vun de Parteien. An dëser Campagne goung et just ëm Friemenhaass an Haass géint Flüchtlingen.