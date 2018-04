Aussoe vun enger Hëllefsorganisatioun no, huet en Helikopter vun der Arméi iwwert der vu Rebellen gehalener Stad Duma eng Bomm mat Chemikalien erof gehäit.

Dobäi wieren op d'mannst 150 Mënschen ëm d'Liewe komm, méi wéi 1.000 wiere blesséiert ginn. D'amtlech syresch Noriichtenagence Sana weist all dëst zréck.Den US Ausseministère huet erkläert, et géif een d'Nouvelle vun den Hëllefsorganisatiounen préiwen - sollt sech eraus stellen, datt se stëmmen, misst d'international Societéit direkt reagéieren.