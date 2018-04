© afp

D'Stroosse ronderëm d'Gebai goufen ofgespaart. D'Pompjeeën haten d'Feier no kuerzer Zäit ënner Kontroll. Nach ass onkloer, wéi et zum Brand koum.



© afp De Mann, deen d'Feier net iwwerlieft huet, soll am Tower gewunnt hunn. D'Héichhaus ass de Sëtz vum Donald Trump sengem Firmenimperium. Op de leschten 3 Stäck ass d'Luxuswunneng vum US President. Et ass den zweete Brand am Trump Tower bannent 3 Méint.



Schonn am Januar hat et um 58. Stack vum Héichhaus gebrannt, deemools goufen 2 Persoune blesséiert.