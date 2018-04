Internat.: Am meeschte gelies

© AFP Archiv

D'Eisebunnergewerkschaft wiert sech mam Streik géint de Plang vun der Regierung, d'Staatsbunn ëmzebauen a Käschten ze reduzéieren. De gréisste Widderstand gëtt et wéinst der Ukënnegung, datt nei Salariéeën net méi als Fonctionnairen agestallt solle ginn an domat zum Beispill eréischt méi spéit an d'Pensioun kënne goen.